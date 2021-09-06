В Киеве владелица Lexus нарушила ПДД и пыталась сбежать от полиции. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 6 августа, на Набережном шоссе девушка-водитель Lexus нарушила правила остановки и отказалась предъявить документы полиции. Потом она просто уехала с места происшествия.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий. По его словам, позднее патрульные нашли киевлянку, составили админпротокол и забрали права (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель Lexus нарушила правила остановки и стоянки на Набережном шоссе в Киеве. Однако вместо того, чтобы предоставить документы инспектору полиции по его требованию, женщина вела себя вызывающе, а потом вообще нажала на педаль газа и уехала с места происшествия", – рассказал Билошицкий.

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По его словам, позднее полицейские нашли беглянку, и несмотря на то, что, но она сначала опять отказывалась предоставить документы, все-таки составили на нее админпротокол.

За невыполнение требований об остановке водителю Lexus грозит штраф в размере 153 гривен или лишение права управления автомобилем на срок от трех до шести месяцев.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

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