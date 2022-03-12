В Киеве в результате обстрелов со стороны оккупантов произошло два пожара. Фото

В субботу, 12 марта, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов произошли пожары в Святошинском и Подольском районах Киева. В частности, огнем были повреждены гаражи и офисное здание.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инциденты случились на улицах Синеозерной и Берковецкой.

"В 6:46 к спасателям сообщение о пожаре на улице Синеозерной в Подольском районе столицы. По прибытию на место происшествия, бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит 2 гаража с распространением на 2-этажное офисное здание. В 8:07 возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС.

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Кроме того, около 8:00 спасатели выехали на улицу Берковецкую в Святошинском районе столицы. В результате попадания частей боеприпаса произошло возгорание в контейнере с мусором.

"Пожарные сразу же приступили к тушению пожара. К счастью, жертв и пострадавших нет", – резюмировали в ГСЧС.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

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