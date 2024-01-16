В Киеве у нарушителя общественного покоя обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток". Фото

В Оболонском районе Киева во время отработки вызова о нарушении правоохранители обнаружили у мужчины предмет, похожий на противопехотную мину – ПФМ-1 "Лепесток". Опасную находку изъяли взрывотехники.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"Случай произошел в Оболонском районе, где заявительница сообщила о подозрительном соседе, нарушающем общественный покой. Инспекторы немедленно прибыли по нужному адресу, дверь квартиры открыл мужчина, похожий по описанию заявительницы. Последний агрессивно вел себя и нецензурно высказывался", – рассказали в пресс-службе.

Патрульным удалось успокоить мужчину и, осмотрев квартиру, они обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину. На место происшествия вызвали следователей и взрывотехников.

Стоит добавить, что предмет, обнаруженный инспекторами, похож на ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) "Лепесток" - противопехотная мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth". Принята на вооружение русской армии и остается на вооружении ВС РФ. Запрещена Оттавской конвенцией.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 2 января, во время массированной атаки РФ на Украину одна из вражеских ракет попала в больницу в Киеве, где проходят реабилитацию воины Вооруженных сил Украины, получившие ранения и травмы на фронте. К счастью, она не разразилась, однако та ее часть, застрявшая в полу первого этажа, имела боевую часть.

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