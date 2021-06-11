В Киеве у газовоза во время движения произошла утечка газа. Видео

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 11 июня, у газовоза компании Glusco во время движения произошла разгерметизация одного из клапанов. Событие произошло недалеко от Южного моста на улице Саперно-Слободской.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, водителю и специалистам "Киевгаза" удалось ликвидировать разгерметизацию (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На месте происшествия приехали спасатели, которые, в случае надобности, готовы выставить "водную завесу". Территория вокруг газовоза была ограждена. Ожидалось прибытие специалистов компании Glusco. Позднее, после осмотра автомобиля, было принято решение о том, чтобы открыть движение для авто. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

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