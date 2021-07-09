В Киеве Tesla на скорости протаранила маршрутку. Видео

В Святошинском районе Киева 8 июля произошла авария с участием маршрутного автобуса и Tesla. В результате ДТП никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL рассказал информированный источник. Автомобили столкнулись на пересечении улиц Корсунской и Генерала Наумова (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Предварительно, маршрутка выезжала на перекресток, когда ее протаранил электрокар. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Видео дня

На видео, опубликованном в социальной сети Facebook на странице сообщества Киев Оперативный, видно, что Tesla получила серьезные механические повреждения.

"Маршрутное такси выезжало и раздалось два скрипа резины, после которого произошёл сильный удар. Интересно с какой скоростью двигалась Tesla, учитывая, что перед выездом есть два лежачих полицейских и пешеходный переход", – говорится в сообщении к ролику.

Напомним, в Голосеевском районе Киева вечером, 2 июня, Tesla Model S 85 на скорости въехала в электроопору. По словам водителя, авария произошла из-за того, что у машины лопнуло колесо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области в пятницу, 9 июля, около 4:00, на 44 км автодороги Киев – Ковель произошла авария с участием грузовика и мопеда. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка двухколесного транспорта.