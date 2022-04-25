В Киеве ребенок играл в луже почти на проезжей части: мама была рядом. Видео

В Святошинском районе Киева заметили маленького ребенка, который игрался в луже прямо рядом с проезжей частью. Мама при этом находилась рядом и почти не пыталась остановить малыша.

Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент случился в районе Академгородка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Опасные игры на дороге. О чем думает мать, мы не понимаем. Киев, Академгородок", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что ребенок играется в луже прямо рядом дорогой на пешеходном переходе. Рядом с малышом находится его мама, которая почти не реагирует на такие "забавы" маленького украинца.

Напомним, в Соломенском районе Киева на озере в парке Отрадный едва не утонула девочка, которая провалилась на льду. Спас ребенка неравнодушный прохожий, который вытащил несовершеннолетнюю с помощью лестницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой в Буче Киевской области женщина с младенцем вышла гулять на лед после сильного потепления. Рядом с ней находились мужчина и еще трое маленьких детей.