В Киеве разоблачили вооруженную банду, которая планировала совершение преступлений под видом теробороны

В Киеве разоблачили группу злоумышленников, которые намеревались совершать преступления под видом территориальной обороны города. Двое мужчин завладели огнестрельным оружием, выданным ТрО на других лиц.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook. Отмечается, что целью правонарушителей были тяжкие и особо тяжкие преступления, для которых им и требовалось оружие.

В пятницу, 25 марта, правоохранители провели обыски по местам их проживания. Там было обнаружено автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых пуль.

По делу продолжаются следственные действия. Мужчинам, незаконно завладевшим оружием, готовят сообщение о подозрении. После этого им будет избрана мера пресечения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержаны трое мужчин и женщина, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Злоумышленники фотографировали блокпосты в столице и присылали снимки врагу.

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