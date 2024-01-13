В Киеве раздались взрывы: Кличко сообщил о работе ПВО

Виталий Кличко вечером в пятницу, 12 января, сообщил, что в Киеве раздались взрывы. Он также отметил, что работают силы противовоздушной обороны.

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Об этом мэр столицы написал в своем Telegram. Никаких других деталей он пока не сообщил.

"Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО", – написал Кличко.

В настоящее время стало известно, что воздушная тревога в Киеве и области отменена.

Ранее стало известно, что оккупационные войска России вечером в пятницу, 12 января, запустили с северного направления ударные дроны-камикадзе и подняли в небо тактическую авиацию. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 января российские войска снова обстреливали Днепропетровскую область. Трижды за день враг бил по Никополю из артиллерии, в городе повреждено коммунальное предприятие.

– Около полудня 12 января российские оккупанты с левого берега Днепра обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела погибли два человека. Жертвами России стали пожилая женщина и человек, личность которого устанавливают.