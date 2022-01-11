В Киеве произошла "пьяная" авария: обломки авто разбросало по дороге. Фото

В Подольском районе Киева в ночь с 10 на 11 января Citroën на скорости въехал в отбойник, в результате чего обломки авто разбросало по дороге. Находившиеся в машине двое мужчин были пьяны.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария произошла на улице Елены Телиги.

"Ночью в патрульные поступил вызов о ДТП в Киеве на улице Елены Телиги. Свидетели сообщили: легковушка влетела в отбойник. Когда полицейские прибыли на место, то около авто увидели двух мужчин, которые едва стояли на ногах", – говорится в сообщении.

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Ни владелец, ни пассажир Citroën не признавались кто именно из них управлял автомобилем в момент аварии.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, правоохранители составили на мужчин административные материалы по статье 130 (управление авто в состоянии алкогольного опьянения). Штраф – 17 тысяч гривен грозит каждому из них.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 10 января, на 53 километре автодороги Киев-Овруч произошла авария с участием двух легковых авто. В результате ДТП погиб гражданин Италии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева произошла авария с участием Hyundai и Audi. В результате ДТП водитель последнего автомобиля получил серьезную травму и ему ампутировали палец на руке.