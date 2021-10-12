В Киеве произошла авария с участием Hummer: есть пострадавший. Фото

В Киеве во вторник, 12 октября, при съезде с моста Метро произошла авария с участием автомобилей Volkswagen и Hummer. В результате ДТП пострадал водитель одного из автомобилей.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Авария случилась в Днепровском районе столицы на дороге в направлении Дарницы.

По предварительной информации, внедорожник съезжал с путепровода, когда его на скорости протаранил Volkswagen.

Видео дня

"В результате происшествия пострадал водитель Volkswagen. Ему оказали помощь медики – мужчину госпитализировали", – рассказал наш собеседник.

Как уточнил Telegram-канал dtp.kiev.ua, по словам свидетелей, после ДТП пассажиры легковушки сразу же ушли в неизвестном направлении. На опубликованном фото можно увидеть, что Hummer получил повреждения бампера и заднего колеса.

Напомним, в Деснянском районе столицы 11 октября легковой автомобиль сбил пешехода на переходе пересечения улицы Милютенко и проспекта Лесного. Водитель с места происшествия скрылся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева 11 октября произошла авария с участием Mitsubishi и бетономешалки КамАЗ. В результате ДТП погиб водитель легковушки.