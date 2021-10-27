В Киеве произошла авария с участием автомобиля скорой. Фото

В Киеве в среду, 27 октября, на проспекте Валерия Лобановского, 17 произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и Volkswagen Polo. К счастью, никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины ДТП установит полиция.

"Предварительно, машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной двигалась по встречной полосе движения. В какой-то момент, спецтранспорт столкнулся Volkswagen Polo. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

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На опубликованном Telegram-каналом Magnolia TV можно увидеть, что оба автомобиля получили технические повреждения.

"Свидетели рассказали, что машина медиков спешила на вызов и объезжала пробку по встречной полосе. Сирены и проблесковые маячки работали.", – говорится в сообщении.

Напомним, в Дарницком районе Киева в пятницу, 22 октября, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице в ночь с 24 на 25 октября на проспекте Победы произошла авария с участием Infinity. Автомобиль протаранил отбойник, а потом вылетел на клумбу.