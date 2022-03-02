В Киеве правоохранители задержали в метрополитене пятерых диверсантов

В Киеве на одной из станций метрополитена правоохранители задержали пятерых мужчин, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Во время обыска у одного из них нашли боеприпасы, спрятанные в игрушке.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленники пришли якобы переночевать и спрятаться в укрытии.

"На одной из столичных станций метро полицейские обнаружили мужчин, которые вели себя подозрительно. Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Белоруссии, тоже имел при себе боевые патроны. Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили мужчину, который передавал врагу позиции подразделений ВСУ через мессенджеры", – рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, еще у двоих мужчин, которые вели себя подозрительно, обнаружили и изъяли боеприпасы, снаряжение четыре магазина, затвор с бойком в автомат Калашника АК-74, штык-нож и наркотические вещества.

"В метро диверсанты пришли якобы переночевать и скрыться от авиаударов. Задержанные были переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий", – резюмировали в полиции.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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