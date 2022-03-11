В Киеве погиб сотрудник IT-компании, который помогал эвакуировать людей из столицы

В Киеве 6 марта погиб 26-летний сотрудник IT-компании Анатолий. Он вместе с группой волонтеров помогали эвакуироваться жителям столицы.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Главред. Новости Украины". Украинец погиб в результате минометного обстрела со стороны оккупантов.

"26-летний сотрудник IT-компании погиб как настоящий герой – во время помощи людям с эвакуацией из Киева. 6 марта Анатолий вышел на очередной маршрут, чтобы помочь мирным жителям города уехать из столицы Украины. Во время поездки раздался вражеский выстрел из миномета, унесший жизни Анатолия и еще нескольких человек", – говорится в сообщении.

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В соцсети уточнили, что за два дня Анатолий вместе с волонтерской группой вывезли более 400 человек.

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