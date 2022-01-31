В Киеве под путепроводом застрял грузовик, который перевозил контейнер. Фото

В Киеве в понедельник, 31 января, грузовик, который перевозил контейнер, застрял под мостом. Инцидент случился возле станции метро "Левобережная".

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Водителю автотранспорта грозит штраф.

"Авария в Киеве возле метро "Левобережная". Грузовик КамАЗ с контейнером застрял под путепроводом: конструкция оказалась слишком высокой для пролета времён СССР. Обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что грузовой автомобиль застрял под одной из частей путепровода.

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Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на водителя грузовика составили административный протокол по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожных сооружений) КУоАП.

Ему грозит штраф в размере 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.

Напомним, в Оболонском районе Киева в пятницу, 21 января, во время транспортировки с платформы полуприцепа грузовика упал бульдозер. В результате происшествия на дороге образовалась пробка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене Киевской области в ночь с 30 на 31 января на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Инцидент случился на улице Чкалова.