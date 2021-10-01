В Киеве патрульные остановили Mitsubishi: пьяный водитель еле стоял на ногах. Видео

В Киеве в ночь с 30 сентября на 1 октября патрульные остановили Mitsubishi, у водителя которого были признаки сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел недалеко от Северного моста возле парка "Муромец".

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Автолюбитель еле стоял на ногах и не мог нормально общаться с полицейскими (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ночью вблизи с Северным мостом патрульные полицейские остановили полностью пьяного водителя на Mitsubishi. Столь пьян, что едва языком может шевелить. От прохождения тестов на состояние опьянения водитель отказался, а так у него еще и отсутствовали любые документы, то автомобиль был эвакуированы", – говорится в сообщении.

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Отметим, что управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит административной ответственностью (статья 130 КУоАП) – штраф 17 тысяч гривен. Кроме того, за вождение без документов предусмотрен штраф в размере 425 гривен (статья 126 КУоАП).

Напомним, в столице возле ТРЦ "Караван" автомобиль Jeep на скорости врезался в стелу автозаправочной станции. По предварительным данным, водитель транспортного средства якобы потерял сознание за рулем из-за того, что ему стало плохо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием Mini Cooper. Водитель автомобиля погиб на месте.