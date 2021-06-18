В Киеве экстремал взобрался на сигнальную вышку недостроенного ЖК. Фото

В Оболонском районе Киева на крыше недостроенного дом жилого комплекса "Министерский" заметили парня с камерой. Он залез на сигнальную вышку, видимо, для съемок ролика.

На фото, размещенном в Telegram-канале dtp.kiev.ua, можно увидеть, что экстремал находится на большой высоте без какой-либо страховки.

"Неадекватный на сигнальной вышке не достроенном доме Министерского. Поговаривают, блогер контент снимает", – говорится в сообщении.

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Неизвестно, каким образом он смог пробраться на территорию стройки и охраняется ли она.

Отметим, что 17 июня столичные спасатели помогли 13-леетнему ребенку, который во время игры упал с третьего на второй этаж в недостроенном здании на улице Юлия Ильенко, 42.

Сотрудники ГСЧС Киева с помощью специнструмента срезали решетку, которая блокировала доступ к пострадавшему. Мальчика, с предварительным диагнозом ушиб спины и таза, госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в пересадочном узле станции "Золотые ворота" произошло возгорание в системе коммуникаций метро Киева. Рабочий пытался затушить огонь с помощью швабры с тряпкой.