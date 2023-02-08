В Киеве обнаружили тело мужчины во время тушения пожара в отселенном доме. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева во вторник, 7 февраля, возник пожар в отселенном 4-этажном здании. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия произошла на улице Гоголевской, 7-Г (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Как оказалось, пожар возник на 1-м этаже 4-х этажного отселенного здания с распространением из-за деревянных перекрытий на верхние этажи. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. В 22:08 возгорание на площади 100 квадратных метров был локализован, а в 22:28 – ликвидирован", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что во время тушения пожара на 2-м этаже было обнаружено тело погибшего мужчины. Причину и обстоятельства возникновения пожара установят правоохранители.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 25 января, во время тушения пожара в многоэтажке бойцы ГСЧС спасли пенсионера. По предварительной причине, огонь возник из-за неправильного использования свечей для освещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в субботу, 28 января, во время тушения огня в многоэтажном доме спасатели обнаружили погибшего.

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