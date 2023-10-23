В Киеве на железнодорожном пути погиб человек: что известно

Вечером 22 октября в Киеве на железнодорожном пути от удара электропоезда погиб человек. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя все обстоятельства.

Об этом сообщили на Telegram-канале Kyiv City Express. В результате поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживался до завершения следственных действий.

"Со Святошина в 21:31 отправится подменный электропоезд. Умоляем, будьте внимательны при переходе железнодорожных путей и обучайте этому детей!", – пишут сотрудники ж/д станции.

Поздней машинисты все-таки наверстали отставание от графика, зашли на финальный круг в это воскресенье. Поезд в направлении Дарницы идет +8 минут, сейчас он движется вблизи Троещины.

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"Напоминаем, во время воздушной тревоги движение кольцевой электрички продолжается, так что всех довезем. Будьте осторожны и внимательны", – в очередной раз подчеркнули на фоне трагического инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября в Фастовском районе Киевщины электропоезд сбил 38-летнего мужчину. От полученных травм местный житель погиб на месте происшествия.

А в Днепре под колесами железнодорожного состава погиб 17-летний парень. Поскольку в кармане его одежды была найдена записка, следователи рассматривают версию суицида.

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