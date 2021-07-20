В Киеве на Выдубичах сгорел цех по производству сухариков. Видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 20 июля, пожар возник в складском помещении на улице Деревообрабатывающей, 5. Огонь возник в помещении, в котором хранили сухарики.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице. Возгорание произошло около 1:50 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На месте происшествия было установлено, что горит 1-этажное отдельно стоящее складское здание размером 20х25 м с частичным обрушением крыши. Спасатели сразу же приступили к тушению. В 3:15 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м, а в 03:50 – ликвидировать", – рассказали в пресс-службе.

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Спасатели добавили, что в результате происшествия погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара установят правоохранители.

Напомним, 12 июля в одном из вагонов поезда Одесса – Ковель произошло возгорание. ЧП случилось, когда состав двигался в северной части Одесской области. В городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в медицинском центре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева в понедельник, 19 июля, на улице Пироговский шлях, 154 возник серьезный пожар.