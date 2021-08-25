В Киеве на Набережно-Хрещатицкой произошло массовое ДТП. Фото

В Киеве 24 августа на улице Набережно-Хрещатицкой произошла авария с участием 5 автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"По факту аварии было составлено 3 админпротокола и вынесено 4 постановления", – уточнил наш собеседник.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Инцидент произошел на участке дороги, которая ведет в сторону Подола.

"По словам участников аварии женщина и мужчина оставили Ssang Yong в правой полосе и пошли по делам. Во время обгона припаркованный автомобиль протаранила Kia, которая из-за скользкой дороги столкнулась с Renault, в которое в свою очередь "влетает" Hyundai. Ssang Yong после удара разворачивает и он бьет ВАЗ. Чудом никто из участников автопроисшествия серьезно не пострадал", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что больше всего в результате массовой аварии пострадал автомобиль Kia.

Напомним, 24 августа в Львовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек и трое погибли. Среди погибших один ребенок 2005 года рождения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 24 на 25 августа на улице Елены Телиги перевернулся пассажирский автобус сообщением "Кишинев-Москва". В результате аварии пострадали 8 человек, в том числе дети.