В Киеве мужчина стрелял из рогатки по окнам Офиса президента
В Киеве задержали мужчину, который из рогатки стрелял металлическими шариками по окнам здания Офиса президента. Инцидент произошел в понедельник, 14 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленника доставили в Печерское районное отделение полиции.
"Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который из рогатки стрелял металлическими по окнам Офиса Президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания", – рассказали в полиции.
Злоумышленника доставили в райуправление полиции для чтобы установить мотивы его поступка. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.
Напомним, в Киеве на улице Институтской мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в офис омбудсмена Людмилы Денисовой. Впоследствии злоумышленника задержали недалеко от места происшествия
Ранее OBOZREVATEL сообщал, столичные правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который бросил молоток в здание Верховной Рады Украины. За хулиганство мужчине грозит штраф или ограничение свободы.