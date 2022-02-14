В Киеве мужчина стрелял из рогатки по окнам Офиса президента

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В Киеве задержали мужчину, который из рогатки стрелял металлическими шариками по окнам здания Офиса президента. Инцидент произошел в понедельник, 14 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленника доставили в Печерское районное отделение полиции.

"Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который из рогатки стрелял металлическими по окнам Офиса Президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания", – рассказали в полиции.

Злоумышленника доставили в райуправление полиции для чтобы установить мотивы его поступка. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена ​​правовая квалификация.

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Напомним, в Киеве на улице Институтской мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в офис омбудсмена Людмилы Денисовой. Впоследствии злоумышленника задержали недалеко от места происшествия

Ранее OBOZREVATEL сообщал, столичные правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который бросил молоток в здание Верховной Рады Украины. За хулиганство мужчине грозит штраф или ограничение свободы.