В Киеве мужчина прыгнул под колеса грузовика. Видео

В Подольском районе Киева во вторник, 10 мая, грузовик MAN сбил пешехода. Якобы, мужчина сам бросился под колеса автомобиля.

Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент случился на улице Стеценко на участке дороги, по направлению площади Валерия Марченко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Грузовик MAN ехала по улице Стеценко в сторону площади Валерия Марченко. Вдруг, по неизвестным пока причинам, с тротуара на дорогу выбежал мужчина. Водитель пытался избежать аварии, поворачивая налево, но успел зацепить нарушителя-бегуна зеркалом", – говорится в сообщении.

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Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение. Врачам мужчина пожаловался на боль в ногах. Обстоятельства аварии установит следствие.

Напомним, в близи села Глушки Киевской области легковой автомобиль на скорости протаранил установленные на дороге бетонные блоки. От полученных травм водитель машины погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием автомобилей Hyundai, Renault и ЗАЗ. В результате ДТП погибла женщина, а еще несколько человек получили травмы, в том числе и дети.