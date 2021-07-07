В Киеве ликвидировали источник радиации: контейнер нашли в подвале института. Фото

В Киеве сотрудники государственного специализированного предприятия "Объединение Радон" вывезли контейнер, который излучал радиацию. Опасный предмет нашли в подвальном помещений Института геохимии, минералогии имени М.П. Семененко.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Радиоактивный ящик был обнаружен 19 февраля 2018 года при подготовке ремонтных работ.

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"Специалисты завершили комплекс работ и провели операцию о изъятию заброшенного источника ионизирующего излучения (типа ДШН-108)", – уточнили в пресс-службе.

Опасную находку перевезли в Центральное хранилище отработанных источников ионизирующего излучения (радиации – Ред.) на комплексе "Вектор" в Чернобыльской зоне отчуждения.

Отметим, Институт геохимии, минералогии имени М.П. Семененко был создан 9 января 1969. Среди прочего, он занимается исследованиями геохимии процессов породо- и рудообразования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Международном аэропорту "Борисполь" иностранец пытался вывезти из Украины часы, у которых обнаружили высокий радиационный фон. Мужчина направлялся в Барселону (Испания).