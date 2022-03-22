В Киеве из-за вражеского обстрела загорелись два здания и грузовик. Фото и видео

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Во вторник, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Из-за действий агрессора в Оболонском районе столицы начался пожар: загорелись два здания и грузовик.

На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли спасатели. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Чрезвычайники в 14:38 локализовали огонь, а уже в 15:00 полностью потушили пламя.

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Информация о жертвах и пострадавших в результате обстрела и пожара сейчас уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 20 марта, в результате попадания снаряда российских оккупантов вспыхнули два автомобиля и возник пожар в многоэтажке. По предварительной информации, пострадали пять человек.

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