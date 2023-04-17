В Киеве и области из-за подтопления объявили ІІ уровень опасности: до критического уровня остается 50-60 см

В Киеве и трех районах Киевской области в течение 17-18 апреля будет удержаться затопление пойменных территорий. На сегодняшний день до критического уровня подъема воды в столице остается еще 50-60 см.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

"17-18 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий. Также отметится частичное затопление низких участков садово дачной застройки, присадок приречных населенных пунктов", – предупредили синоптики.

Как отметили в КГГА, киевские спасатели и синоптики постоянно мониторят уровень Днепра. По информации Укргидрометцентра, по состоянию на 12:00 17 апреля уровень воды в Днепре составляет 9 359 см (критический уровень – 9 415 см) по Балтийской системе высот.

"До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть задействованы в оказании помощи жителям", – рассказал директор Департамент муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пик паводков в результате подъема воды в реке Днепр прогнозируют 22 апреля. При этом в настоящее время аварийные подтопления на территории столицы не зафиксированы.

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