В Киеве авто на скорости влетело в отбойник, он прошил Volkswagen насквозь. Фото

В Киеве в ночь с 1 на 2 августа на улице Саперно-Слободской произошла авария с участием Volkswagen Passat. В результате ДТП отбойник пробил легковушку на сквозь.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Водителя автотранспорта с травмами госпитализировали в больницу.

"Предварительно, авария произошла около полуночи. Владелец Volkswagen на скорости не справился с управлением автомобиля и въехал в отбойник. Удар был такой силы, что металлическая конструкция ограждения пробила Passat на сквозь", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что обстоятельства и причины аварии установят правоохранители. Был ли автолюбитель в состоянии опьянения – не известно.

На опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua фото видно, что сквозь автомобиль прошло более 10 метров металлической конструкции отбойника.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в пятницу, 30 июля, произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль врезался в людей возле остановки, после чего влетел в фуру. В результате аварии погибли пенсионер и несовершеннолетний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в понедельник, 2 августа, на Броварском проспекте столкнулись микроавтобус и три легковых автомобиля. Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека.