В Генштабе ЗСУ показали, как выглядит Броварской район Киевщины после прихода "русского мира". Видео

В Броварском районе Киевской области русские оккупанты разграбили все магазины и банкоматы. Кроме того, противник специально обстреливал здания, в следствие чего возникали многочисленные пожары пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Враг целенаправленно уничтожал инфраструктуру региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Освобожденные села Броварского района. 5 апреля 2022 года. Сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы", -– говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что сгоревшие учебное заведение и школьный автобус, а в полях среди уничтоженной техники страны-агрессора, спокойно пасутся коровы.

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Стоит отметить, что оккупанты разграбили все магазины, вынося все ценное. То, что русские не украли – они уничтожили.

Напомним, в Киевской области в результате нашествия российских оккупантов было разрушено пять мостов. Предварительно, на восстановление каждого путепровода понадобиться не менее 2-3 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук призвал депутатов горсовета и работников коммунальных предприятий вернуться в город. По его словам, уже разработан план восстановления критической инфраструктуры населенного пункта.