В Буче женщина гуляла с младенцем в коляске по льду после потепления. Фото

В Буче Киевской области женщина с младенцем вышла гулять на лед после сильного потепления. Рядом с ней находились мужчина и еще трое маленьких детей.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua. На опубликованном фото можно увидеть, что взрослые с детьми вышли на середину водоема.

"Не могу не поделиться. Вчера гуляли в парке и увидели такую картину. Мама с младенцем, папа и еще трое детей прогуливались посреди озера на льду. Это при том, что позавчера было до +8, вчера –1. И не просто прогуливались, а провели там минут 20. Что у людей у изголовья?! Озеро в городе Буча. Берегите себя и детей", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Херсонской области двое братьев-подростков, 16-летний Даниил и 19-летний Богдан, спасли девушку, которая едва не утонула в ледяной воде. Инцидент произошел 29 декабря в селе Староселье.

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