В Буче собака много дней просидел рядом с телом убитого оккупантами хозяина. Фото

В сети продолжают публиковать жуткие снимки из освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов Киевщины. На одном из них рядом с телом убитого врагом мужчины сидит пес.

Отмечается, что животное не оставляло своего хозяина много дней. Об этом в Facebook сообщила общественная организация UAnimals (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Пес не покидает владельца, которого под Киевом расстреляли российские оккупанты", – говорится в посте.

В Telegram-канале "Украина сейчас" уточняют, что снимок сделан в Буче. Очевидно, что российские военные убили мужчину, когда он ехал на велосипеде. Бездыханное тело осталось лежать возле дороги, а рядом с ним прилегла рыжая собака.

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Украинцы в комментариях подчеркнули, что собака всегда была другом человеке, а вот россияне – это всегда враг: так было испокон веков, а после нынешних событий будет навеки.

"Какая верность собаки, и какое бесчеловечие убийц оккупантов", "Это действительно бешеные зверюги", "Не называйте этих убийц зверями, эти двуногие существа не достойны этого", "Как больно на такое смотреть", "Царство небесное! Сердце кровью обливается, глядя, какое доброе сердце у собаки", "Самые верные друзья до последнего мгновения!", "И как бы тяжело ныне для нас ни было, не бросайте животных, пожалуйста", – прокомментировали подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в селе Демидов на Киевщине в результате боев с оккупантами погибла часть животных в частном зоопарке. Волонтеры вместе с украинскими военными пытались спасти оставшихся.

А в Бородянке во время российской оккупации погибли несколько сотен собак в приюте. Всего там было 485 животных, выжило 150.

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