В Буче оккупанты расставили "Грады" между жилыми домами

В Буче Киевской области российские оккупанты расставили реактивные системы залпового огня "Град" между домами мирных жителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Информацию о технике страны-агрессора передала местная жительница.

"Оккупанты устанавливают "Грады" между домами гражданских в Буче. Колесникова Наталья Филипповна, проживающая в Буче по ул. Водопроводная. Уже больше 3-х дней не выходила на связь, а сегодня смогла только передать: "Фашисты расставляют гряды между домами. Она простилась", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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