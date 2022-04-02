Оккупанты четверо суток били и допрашивали супружескую пару в Буче: мужчина погиб

В Буче Киевской области оккупанты на протяжении нескольких дней били и допрашивали супружескую пару. Женщина выжила, мужчина от полученных травм скончался.

Об этом сообщили в социальных сетях. Погибшего украинца похоронили рядом с домом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Это были белорус и чеченец. Они пытали и держали четыре дня супружескую пару. Мужчину постоянно били – женщина просила не избивать мужа. Погибшего допрашивали в одной из комнат (квартиры – Ред.)", – рассказал автор ролика.

Напомним, в четверг, 31 марта, украинские войска освободили от российских оккупантов город Буча Киевской области. Во время проверки территории города, во дворе одного из зданий были обнаружены тела расстрелянных местных жителей. У некоторых были связаны руки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

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