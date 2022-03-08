В Бучанском районе на Киевщине гуманитарная катастрофа, оккупанты морят людей голодом

В Ирпене Киевской области и соседних населенных пунктах зафиксировали гуманитарную катастрофу. Оккупанты захватили часть сел и городов, а транспорт с продуктами и лекарствами не пропускают.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил экс-мэр Ирпеня Владимир Карпюк. По его словам, агрессор обстреливает население области.

"В Ирпене и в соседних городах и селах – гуманитарная катастрофа. Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка полностью захвачены войсками РФ, которые не позволяют местным жителям выходить из дома. Иногда человеческие дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия", – рассказал Карпюк.

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По его словам, в Ирпене продолжаются бои, связь и водоснабжение отсутствуют, а также уничтожена городская больница, персонал которой удалось эвакуировать. При этом часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты. Мэру оккупанты угрожали убийством и требовали сдать город.

Кроме того, агрессор взорвал Институт стекловолокна, в результате чего испарения ацетона и других химических веществ с дымом поднялись в небо.

"Во всем районе – тела в подвалах и на улицах, оккупанты не позволяют забирать мертвых даже "Красному кресту", обстреливают авто гуманитарной помощи. Если коротко. Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже эпицентр гуманитарной катастрофы. Безотлагательно необходим безопасный "зеленый коридор" для эвакуации населения. В противном случае потери будут не только от обстрелов… Призываю международное сообщество приложить усилия по спасению мирного населения Ирпеня от гибели", – резюмировал Карпюк.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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