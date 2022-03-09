В Бучанском районе Киевщины российские оккупанты мародерствуют и насилуют женщин

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По состоянию на среду, 9 марта, ситуация в Бучанском районе Киевской области остается сложной. По словам местных жителей, оккупанты мародерствуют, убивают население и насилуют женщин.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. В эвакуации нуждаются 4,4 тысяч украинцев.

"Доступ к населенным пунктам отсутствует в связи с оккупацией захватчиками. На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, производится обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры. По информации местных жителей оккупанты мародерствуют, убивают, насилуют гражданское население, проводится паспортный контроль наших граждан", – рассказали в пресс-службе.

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Так, доступа нет к следующим населенным пунктам: Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Червона , Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина.

В ГСЧС добавили, что на протяжении недели в этих населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения. При этом российские оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и медикаментов.

"По оперативной информации в эвакуации нуждаются около 4,4 тысячи человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами", – резюмировали в пресс-службе.

Отметим, из городов Буча и Ворзель Киевской области в среду, 9 марта с 9:00 началась официальная эвакуация населения на железнодорожный вокзал Киева. Также согласован выезд граждан на собственных автомобилях в составе колонны.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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