В аэропорту "Киев" у иностранца изъяли элитные часы на 100 тыс. евро. Фото

В Международном аэропорту "Киев" (Жуляны) гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки Rolex. Общая стоимость найденного составила около 100 тысяч евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Хронометры были изъяты, а на иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил.

"Пограничники совместно с работниками таможни в аэропорту "Киев" (Жуляны) обнаружили незаконную перевозку партии драгоценных часов. У гражданина США во время осмотра ручной клади было обнаружено 16 швейцарских часов марки "Rolex", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что скорее всего гражданин США перевозил часы для того, чтобы в дальнейшем продать их на территории Украины.

Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" таможенники в течение суток задержали двух наркокурьеров, которые прибыли из Бразилии. Один из злоумышленников спрятал пакетики с кокаином в желудке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Международном аэропорту "Борисполь" у украинца, прилетевшего из Турции, нашли и изъяли бриллианты и ювелирные украшения на 2 млн грн. Драгоценности были спрятаны в нижнем белье мужчины.