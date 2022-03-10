Украинец узнал о гибели жены и двух детей от рук оккупантов в Ирпене из соцсетей

В Ирпене Киевской области 6 марта во время обстрела со стороны российских оккупантов погибли мать и ее двое детей. Глава семьи узнал о трагедии по фото из социальных сетей.

Об этом пишет издание The New York Times. В 2014 году семья уехала от войны с временно оккупированного Донецка (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Сергей Перебийнис в свое время он сбежал с семьей от российской агрессии с Донбасса и поселился в Ирпене под Киевом. Недавно ему пришлось выезжать на оккупированную территорию, чтобы помочь больной матери, и пока его не было, россияне пришли в Ирпень. Когда его жена с двумя детьми и двумя маленькими собачками пытались спастись, их расстреляли прямо на улице. Сергей узнал все увидев фото в социальных сетях", – пишет издание.

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Как рассказал Перебийнис, в 2014 году они с семьей уже убегали от российской армии из ныне временно оккупированного Донецка. После вынужденного переезда из-за войны на Донбассе поселились под Киевом, чтобы иметь возможность чувствовать себя свободными украинцами.

Вместе с Татьяной Перебийнис в тот день погибли двое детей – 18-летний Никита и 9-летняя Алиса.

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