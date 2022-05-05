Спасатели локализовали возгорание травы в Чернобыльской зоне

Спасатели локализовали возгорание сухой травы в Зоне отчуждения на Киевщине, которое возникло 4 мая. Сейчас спасатели продолжают тушения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столичная власть уточнила, что на утром четверга, 5 мая, радиационный фон в Киеве находится в норме.

"Возгорание сухой травы вблизи КПП "Детятки" в возникшем накануне Зоне отчуждения локализовано. Продолжается тушение. По сообщению ГСЧС Украины, вчера на месте работали 33 спасателя и 13 единиц техники. Стоит отметить, что в Киеве на утро 5 мая показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме", – рассказали в КГГА,

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