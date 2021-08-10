Скандальный дрифт на Софийской площади: в заезде участвовал известный иностранный гонщик

В скандальном дрифте на Софийской площади принимал участие известный ирландский гонщик Конор Шанаган. Его специально пригласили в Киев для проведения мероприятия.

Об этом сообщил ТСН. По словам иностранца, он получил удовольствие от участия в заезде.

"Мы получили удовольствие, сделали хороший контент – это то, о чем меня просили", – добавил Шанаган.

Кроме того, вторым водителем, который ездил на автомобиле по Софийской площади, оказался украинский гонщик Александр Гринчук. Еще до начала заезда он рассказал, что ездить "по такому покрытию тяжело".

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"Здесь баланса нет вообще, очень скользко и побочный эффект неприятен, что мало дыма. Но в целом, это что-то уникальное, здесь никто такого не делал раньше и думаю, что никто больше не сделает", – отметил Гринчук.

Напомним, в Киеве во вторник, 10 августа, два автомобиля устроили дрифт на пешеходной части Софийской площади. В мероприятии участвовала известная украинская певица Alyona Alyona.

Как отметили в КГГА, покрытие площади оказалось испорченным, а разрешение на проведение мероприятия никто не давал.

В полиции Киева добавили, что по факту хулиганства, совершенного по предварительному сговору группой лиц открыто уголовное производство. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нынешние Олимпийские игры запомнятся не только спортивными достижениями украинцев, но и рядом скандалов. 19-летняя прыгунья Ярослава Магучих после соревнований сфотографировалась в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене.