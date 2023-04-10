Синоптики предупредили о подтоплении территорий одного из районов Киевской области

В Броварском районе Киевской области 10-13 апреля ожидается подъем воды на пойменных территориях вдоль реки Десна. Это будет происходить в результате дождей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"10-13 апреля, в результате дождей, будет происходить дальнейшее пополнение водой стариц, озер на пойменных территориях вдоль Десны. Это будет обуславливать дальнейшее затопление пойменных территорий вдоль всей Десны в Черниговской области (II уровень опасности, оранжевый) и в Броварском районе Киевской области (I уровень опасности, желтый)", – предупредили синоптики.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 11 апреля, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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