Разрушенную оккупантами Горенку показали с высоты птичьего полета. Фото

Село Горенка, как и многие другие на Киевщине, пытается возвращаться к жизни после оккупации российскими войсками. Последние уничтожили или повредили в населенном пункте большинство домов и зданий.

В целом разрушения инфраструктуры там оценили почти в 80%. Как сейчас выглядит село в Бучанском районе с высоты птичьего полета, показали журналисты CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что кадры были сняты с помощью беспилотных летательных аппаратов в воскресенье, 24 апреля. На них с высоты открывается панорама уничтоженной оккупантами Горенки.

До войны в деревне площадью менее 30 кв. км проживало примерно 5,3 тысячи человек. А с первых дней полномасштабного вторжения армии РФ населенный пункт оказался под вражескими обстрелами.

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Жители, не успевшие выехать в безопасные места, прятались от обстрелов в подвалах. Люди выживали без света, газа и централизованного водоснабжения.

Благодаря эвакуации, организованной местными волонтерами, некоторым сельчанам удалось спастись. Их вывозили восемью автомобилями – по полсотни человек в день. В общем это около 600-1000 людей, хотя точное количество неизвестно, ведь никакой регистрации не проводилось.

По состоянию на 27 марта в результате атак российской армии в Горенке дотла сгорели 123 дома. Жилищные кварталы и объекты инфраструктуры в населенном пункте, по подсчетам специалистов Организации Объединенных Наций, уничтожены на 77%. До сих пор неизвестно, сколько людей стали жертвами оккупантов в селе.

После освобождения Горенки украинскими войсками волонтеры организовали доставку сельчанам продуктов, лекарств, средств гигиены и топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Горенке погиб оператор телеканала Fox News Пьер Закжевский. Гражданин Ирландии 14 марта 2022 года, находясь в селе на Киевщине, попал под артиллерийский обстрел войск РФ.