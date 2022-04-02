Разминирование территории и помощь населению: в ГСЧС рассказали о работе на освобожденной территории Киевщины

Спасатели приступили к разминированию освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов Киевской области. Кроме того, бойцы ГСЧС помогают эвакуировать население из опасных зон.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала глава пресс-службе ГСЧС Киевщины Виктория Рубан. По ее словам, после боевых действий в регионе осталось большое количество неразорвавшихся снарядов и авиабомб.

"На данный момент стоит несколько задач. Первая – проведение пиротехнических работ, проверка и разминирование территории, где проводились боевые действия. Мы уже приступили к таким работам в Ирпене и селе Дмитровка. В частности, возле последнего населенного пункта была разбита вражеская колона – осталось много взрывоопасных предметов. В Ирпене – начали проверку подходов к городу, чтобы в последствии навести понтонную переправу, а также улицы, дороги и дома", – рассказала Рубан.

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По ее словам, также спасатели начнут поиск погибших, в том числе, в квартирах многоэтажек и частных домах, но перед этим там также будут работать пиротехники.

Кроме того, саперы занимаются расчисткой тех населенных пунктов, которые не были под оккупацией, но тем не менее пострадали от обстрелов войск страны–оккупанта. В частности, Белоцерковский и Броварской районы, где осталось большое количество неразорвавшихся снарядов и авиабомб.

"Кроме того, бойцы ГСЧС проводят эвакуацию оставшегося населения – это маломобильные граждане, или те, кто по каким-либо причинам не смог покинуть город. Работает наш штаб, обустроен палаточный городок, где врачи и психологи оказывают людям всю необходимую помощь", – уточнила Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

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