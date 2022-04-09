Расстрелянные авто со следами крови и тела убитых на огородах и в подвалах: журналист рассказал о зверствах оккупантов. Фото

Украинцам и миру продолжают демонстрировать ужасы российской оккупации, которые пережили населенные пункты Бучанского района Киевщины. После разминирования территорий доступ открылся в отдаленные села, где дороги тоже "устелены" множеством сожженных военными РФ автомобилей, едва ли не на каждом из которых прикреплена надпись "трупы".

Более того, тела погибших сельчан продолжают находить на огородах и в погребах. Об этом рассказал журналист Стас Козлюк в Facebook, опубликовав жуткие фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Решили вчера с коллегами поехать не через Житомирскую трассу на Макаров, а по более северной дороге. И мы ох*ели. Настолько, что вых*еть назад не получается", – написал он.

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По его словам, вблизи села Озера они увидели тело в лесополосе. Это был мужчина со следами скотча на руках. Рядом на обочине лежали, вероятно, его вещи – обложка от паспорта, чехол от очков и сумка.

По дороге дальше, к селу Здвижевка, журналист с коллегами увидел обстрелянные авто со следами крови в салоне и не только. Рядом с уничтоженной техникой тоже была куча вещей: книги, одежда, детские игрушки, женское белье.

"Но самая большая жесть была на выезде из Макарова в село Липовка. Там стоит несколько автомобилей с телами людей внутри. Авто сожжены. Человеческие тела скорее напоминают уголь. А одно авто с гражданскими просто раздавили бронетехникой", – отметил Козлюк.

Он уточнил, что все эти территории контролировались российскими войсками. Жители Андреевки рассказали, что за время оккупации только из их села исчезли около 50 человек – все мужчины. После того, как село освободили от захватчиков, кого-то из пропавших нашли убитыми на огородах или в погребах – тела забрали в морг, а кого-то так и не нашли.

Ранее журналист Стас Козлюк показал страшные фотосвидетельства преступлений российских оккупантов на Житомирской трассе в 20 км от Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Макарове на Киевщине нашли тела 132 застреленных оккупантами местных жителей. Известно, что во время активных боевых действий из 15 тыс. человек в поселке оставалось около тысячи.