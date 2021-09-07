Полицейские помогли спасти жизнь беременной из Фастова: ее срочно доставили в больницу вертолетом. Видео

Правоохранители с помощью вертолета Министерства внутренних дел доставили в Киев пациентку, которая нуждалась в срочной медицинской помощи. Воздушное судно приземлилось на стадионе "Старт" в Шевченковском районе столицы.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба патрульной полиции Киева. Женщину сразу же передали бригаде врачей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вертолет авиации МВД доставляет пациентку из области в Киев. На месте, стадионе "Старт", их ждут наши патрульные. Они уже выполнили свою задачу: подготовили место для посадки и ограничили доступ посторонних лиц. За считанные минуты женщину передали бригаде медиков, которые доставили ее в медицинское учреждение неподалеку", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Отметим, что на странице сообщества "Привіт з Фастова 2.0" в социальной сети Facebook, сообщили, что женщину из Фастовской ЦРБ госпитализировали в Киевскую областную больницу.

Авиацию задействовали потому, что транспортировка на автомобиле скорой помощи ставила под угрозу жизнь беременной жительнице области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальная полиция Украины с помощью своего вертолета помогла транспортировать 6-месячного мальчика из Ривне в больницу "Охматдет" в Киеве. В столицу ребенка доставили за полтора часа.