Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией. Фото и видео

В Печерском районе Киева в среду, 14 июля, пенсионеры Министерства внутренних дел во время митинга попытались попасть в здание Верховной Рады. Экс-силовики требовали повышения пенсий.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Между зданием парламента и участниками акции выстроились правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На видео, можно увидеть, что в какой-то момент ветераны смогли прорвать кордон полиции и нацгвардейцев и вплотную приблизиться к входу в ВРУ. Остановить митингующих смогли дополнительные отряды правоохранителей.

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После этого некоторые участники акции протеста перекрыли дорогу на улицах Михаила Грушевского и Шелковичной.

Отметим, что пенсионеры МВД в разговорах между собой были недовольными действиями полиции, из-за что она их не пускала Рады.

"Мы же с ними одинаковые", – подчеркнул один из митингующих.

Кроме того, свой митинг устроили противники чипизации, который проходил мирно.

Напомним, 29 июня в Киеве произошли столкновения между участниками движения SaveФОП и правоохранителями. Инцидент произошел на Майдане Незалежности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева 7 июля инвесторы банка "Аркада" во время митинга перекрыли улицу Грушевского возле здания Кабинета министров Украины. Люди требовали, чтобы к ним вышли премьер-министр и министр финансов.