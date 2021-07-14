Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией. Фото и видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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Позднее участники акции перекрыли улицу Грушевского

В Печерском районе Киева в среду, 14 июля, пенсионеры Министерства внутренних дел во время митинга попытались попасть в здание Верховной Рады. Экс-силовики требовали повышения пенсий.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Между зданием парламента и участниками акции выстроились правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Митингующие под зданием парламента.

На видео, можно увидеть, что в какой-то момент ветераны смогли прорвать кордон полиции и нацгвардейцев и вплотную приблизиться к входу в ВРУ. Остановить митингующих смогли дополнительные отряды правоохранителей.

Видео дня
Силовики оцепили здание парламента.
Национальная гвардия возле Верховной Рады.
Люди смогли ненадолго прорвать оцепление.

После этого некоторые участники акции протеста перекрыли дорогу на улицах Михаила Грушевского и Шелковичной.

Митингующие перекрыли улицы Шелковичную и Грушевского.
Правоохранители восстановили ограждения, убранные митингующими.
Митинг ветеранов прекратился.
Бывшие силовики после митинга.

Отметим, что пенсионеры МВД в разговорах между собой были недовольными действиями полиции, из-за что она их не пускала Рады.

"Мы же с ними одинаковые", – подчеркнул один из митингующих.

Кроме того, свой митинг устроили противники чипизации, который проходил мирно.

Митинг противников чипизации.
Акция проходила мирно и спокойно.
В митинге участвовали около 15 человек.

Напомним, 29 июня в Киеве произошли столкновения между участниками движения SaveФОП и правоохранителями. Инцидент произошел на Майдане Незалежности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева 7 июля инвесторы банка "Аркада" во время митинга перекрыли улицу Грушевского возле здания Кабинета министров Украины. Люди требовали, чтобы к ним вышли премьер-министр и министр финансов.

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