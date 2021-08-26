Под Киевом во время пожара заживо сгорели два человека

В селе Мотыжин Киевской области ночью в четверг, 26 августа, во время пожара в частном доме сгорели заживо мужчина и женщина. Возможно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту нарушения требований пожарной безопасности открыто уголовное производство.

"Предварительно, накануне 47-летний хозяин дома вместе со своей сожительницей отдыхая употребляли алкоголь. Как сообщили пожарные, по их информации возгорания дома случилось в результате неосторожного обращения с огнем. Женщина и мужчина погибли", – рассказали в пресс-службе

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Обстоятельства происшествия установит следствие.

В пресс-службе спасателей Киевской области уточнили, что на тушение пожара понадобилось несколько часов.

Напомним, в Киеве 12 августа произошел пожар в квартире жилого девятиэтажного дома, расположенного на улице Леонида Быкова, 7. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице 18 августа на улице Шолуденко произошел пожар в здании военно-картографической фабрики. Огонь возник на техническом этаже.