Под Киевом внедорожник на скорости въехал в придорожное кафе: есть пострадавший. Фото

В селе Пуховка Киевской области в четверг, 10 февраля, автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon на скорости въехал в стену здания кофейни. В результате аварии пострадала работница заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установит следствие.

"Около 13:45 в селе Пуховка 52-летняя водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero Wagon" не справилась с управлением и въехала в стену здания кофейни. В результате ДТП травмы получила 28-летняя работница заведения. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – рассказали в полиции.

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Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, скорее всего по факту ДТП с пострадавшей откроют уголовное производство по части 1 статьи 296 УКУ.

Виновному грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Оболонском районе Киева в ночь с 9 на 10 февраля произошла авария с участием трех автомобилей. Когда прибыли полицейские выяснилось, что водитель одной из машин сбежал с места ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области в четверг, 10 февраля, произошла авария с участием автомобилей Mersedes E 320 и Opel Vivaro. В результате ДТП пострадали две женщины, в том числе жена иностранца.