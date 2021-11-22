Под Киевом произошла авария с участием маршрутки. Видео

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области на улице Жулянской произошла авария с участием маршрутного автобуса. Автомобиль на скорости протаранил отбойник.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Из-за ДТП образовалась пробка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Автобус потерял управление, или колесо отпало, врезался в отбойник. Дверь сломана", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что маршрутка получила серьезные повреждения в районе дверей для пассажиров. Есть ли пострадавшие в результате ДТП пострадавшие, не сообщалось.

Стоит отметить из-за аварии на данном участке дороги движение транспорта было усложнено.

По официальным данным Патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, в столице в ночь с 21 на 22 ноября на проспекте Степана Бандеры легковушка сбила пешехода. Мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в понедельник, 22 ноября, на Бориспольском шоссе автомобиль Ford на скорости протаранил бензовоз, после чего загорелся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.