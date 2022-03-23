Под Киевом оккупанты уничтожили овощной и мясной склады стоимостью в 600 млн гривен. Фото

Войска вражеской армии РФ 22 марта в очередной раз обстреляли Броварской район на Киевщине, в результате чего были уничтожены склады с продуктами. Действия оккупантов нанесли владельцам ущерб по меньшей мере на 600 миллионов гривен.

Речь идет о складе овощей от "Веги Тренд Инвест" и мяса – "Вел Мит Инвест". Плохой новостью в Facebook поделился совладелец компаний Евгений Коломиец.

По его словам, захватчики уничтожили десятки тонн продукции. И это стало еще одним ударом по обеспечению потребностей не только Киевской области, но и всей Украины в питании.

"Как видите, такие военные стратегические объекты уничтожает РФ в Украине. Морковь, картофель и лук. И это не может быть случайностью – наши склады стоят в чистом поле. Вокруг ни одного здания", – отметил Коломиец.

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Он подчеркнул, что с первого дня войны компании отправляли свежие овощи для приготовления пищи украинским бойцам. Также выразил сожаление, что теперь такой возможности не будет.

"По нашей информации, пострадавших в результате пожара нет. Ориентировочная оценка ущерба – 600 млн грн", – сообщил совладелец компаний.

Коломиец добавил, что они проинформировали о возгорании на складах соответствующие компетентные органы. Как только пожарные завершат работу, компании будут работать над возобновлением производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты уничтожили склад фармацевтической компании "Фармак". Там хранились лекарства и сырье для их изготовления. Потери оценили в 1,5 млрд гривен.

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