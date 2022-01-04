Под Киевом на стройке с высоты упал 10-летний мальчик

Олег Тимченко
Происшествия
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На родителей мальчика составили админматериалы

В поселке Святопетровское Киевской области на территории недостроенного жилого комплекса с высоты второго этажа упал 10-летний мальчик. На родителей составили админматериалы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Инцидент случился 3 января около 16:00.

"Предварительно было установлено, что компания из пяти несовершеннолетних решила прогуляться по территории строительной площадки в помещении недостроенного дома. 10-летний парень, находясь на втором этаже через вентиляционное отверстие, упал на бетонную поверхность первого этажа", – рассказали в полиции.

Мальчика госпитализировали в Охматдет в Киеве. Как сообщили медики, несовершеннолетний чудом не пострадал, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Мальчик упал в вентиляционную шахту с второго этажа.

На родителей парня составили административные материалы за невыполнение обязанностей по воспитании ребенка. Согласно статьи КУоАП взрослым грозит предупреждение или штраф от 850 гривен до 1700 гривен.

Напомним, в Голосеевском районе Киева 7 сентября на строительстве многоэтажного дома с высоты упал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Коростени Житомирской области 14-летний подросток сорвался с высоты в 10 метров и упал на скалу. Чтобы помочь несовершеннолетнему вызывали спасателей.

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