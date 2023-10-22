Перевернулась лодка: на Киевщине бойцы ГСЧС спасли мужчин, которые рыбачили поздно вечером. Фото

В пгт Згуровка Киевской области бойцы ГСЧС спасти троих мужчин. Их лодка перевернулась, когда они поздно вечером рыбачили на местном пруду.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока гражданам ничего не угрожает.

По словам спасателей, 21 октября в 22:06 к ним поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Згуровка на местном пруду опрокинулась лодка и в воде оказались трое мужчин.

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"Прибыв на место происшествия, бойцами ГСЧС с помощью веревок и плавсредства были спасены из водоема три рыбака. Врачи экстренной медицинской помощи оказали помощь мужчинам с предварительным диагнозом – переохлаждение", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в селе Ивановка Днепропетровской области в реке Орель утонула машина BMW с тремя людьми внутри. Транспортное средство спасатели подняли из воды в четырех метрах от берега, внутри были обнаружены бездыханные тела двух мужчин и одной женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области из реки Рось получили тело женщины. Погибшей оказалась местная жительница, пропавшая без вести в начале октября.

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