Оккупанты предпринимают безуспешные попытки возобновить наступление в районе Ирпеня, – Грузевич

На сегодняшний день, 25 марта, ситуация в Киеве и области стабильная и полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Попытки российских оккупантов возобновить наступление в районе Ирпеня, безуспешны.

Об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга в Медиа Центре Украины. Поселок Макаров остается в так называемой "серой зоне".

"Ситуация в Киеве и области стабильна и полностью контролируется ВСУ. Враг пытается возобновить наступление в районе Ирпеня, успех его действия не имеют. Макаров остается в "серой зоне", но наши военнослужащие делают все, чтобы город освободить. Агрессор пытается провести разведку боем, у него это не удается", – сказал Грузевич.

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По его словам, войска-страны оккупанты перемещаются в Броварском и Бориспольском направлениях, но при этом не готовы к наступлению.

Напомним, вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из села Мощун Киевской области. Населенный пункт неделю назад был местом тяжелых боев, ведь он входит в так называемое Гостомельское направление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области Вооруженные силы Украины и бойцы теробороны в ночь на 25 марта уничтожили 12 танков и более 10 единиц бронетехники страны-агрессора. Кроме того, погибло более 300 оккупантов.

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